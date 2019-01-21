بريدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية "مجتمعي" ، بمكتبه في الإمارة بمدينة بريدة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , اليوم ، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة مجتمعي ، ومجموعة العمري الاجتماعية لتعزيز تنمية مجال مهارات وقدرات فئات المجتمع من الشباب والبنات.ووقع الاتفاقية من جانب مؤسسة "مجتمعي" الرئيس التنفيذي للمؤسسة إبراهيم بن سعد الماجد , وعن مجموعة العمري ماجد بن ناصر العمري , حيث تهدف الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين إلى التعاون في مجال تنمية مهارات وقدرات فئات المجتمع من الشباب والفتيات , والسعي إلى إقامة جائزة للإبداع الإعلامي برعاية سمو أمير منطقة القصيم , وإقامة مبادرة تطويرية على مستوى قطاع الأعمال لخدمة أبناء المنطقة من الشباب والفتيات ، التي تسعى إلى تعزيز مهاراتهم ومعرفتهم في مجال قطاع الأعمال.ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمثل هذه الاتفاقيات التي تسعى إلى الإسهام في تحقيق رفع كفاءة الشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز ما يمتلكه شباب وفتيات المنطقة من قدرات , مشيراً سموه إلى أهمية رفع معدل الوعي بمفهوم الشراكات بين القطاع الخاص والقطاع الثالث في مجال المسؤولية المجتمعية ، وضرورة مواصلة العمل على تعزيز وتنمية المقترحات ذات الأثر التي تهدف إلى تنمية دور أبناء المنطقة في كافة المجالات , مقدماً شكره للجهود المبذولة في تعزيز وتنمية الدور الاجتماعي بين مؤسسات المنطقة والقطاعات الحكومية والخاصة .وبين أن شباب وفتيات المنطقة بحاجة إلى مثل هذه الشراكات التي تسهم في دعمهم وتنمية قدراتهم بشكل دائم , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ نعمة الأمن والآمان والسلامة والنماء الدائم.// انتهى //13:49ت م0104