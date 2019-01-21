الباحة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني اليوم، مدير عام سجون المنطقة العقيد معيض بن أحمد القحطاني, وذلك لإلقاء الضوء على أهم الموضوعات التي تهتم بتطوير العملية التدريبية داخل السجن العام بالمنطقة، في ظل توجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات التي تهتم بتطوير العملية التدريبية داخل السجن، وتقديم الخدمات والتجهيزات التدريبية اللازمة لتأهيل النزلاء وفقا لأحدث المواصفات، وتوسيع قاعدة التدريب داخل السجن وتنوع التخصصات.من جانبه أكد القرني أن هناك تعاون وتنسيق مستمر بین المديرية العامة للسجون والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، لتنفيذ برامج التدريب المهني بالسجون، وتأمين التجهيزات والمستلزمات التدريبية، وتوفير المدربين بهدف تحسين بيئة التدريب للنزلاء.// انتهى //13:49ت م0105