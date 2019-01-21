المدينة المنورة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستسهم جمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع التي تشرف عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال دعمها لشباب وفتيات المنطقة في المجال الرعوي والتنموي ، وفي صناعة فرص عمل لهم ومساندتهم في عملهم الريادي أو التجاري أو المهني إضافة إلى تبني واحتضان مبادرات وإبداعات الشباب والشابات .وأوضحت رئيسة فريق تطوير العمل بالجمعية عنان بنت عبدالرحمن البلبيسي لوكالة الأنباء السعودية أن الجمعية التي هي جمعية أهلية غير هادفة للربح تقدم حلولا متكاملة للمساهمة في تحقيق تنمية الشباب بمنطقة المدينة المنورة بسعي دؤوب منها لمساعدة الشباب في صناعة فرص عمل مبتكرة وفق نموذج عمل متكامل ، حيث تضم الجمعية خلال العام الجاري 2019م عدة برامج متنوعة كالرعوية والتنموية والتوعوية إضافة إلى برامج الشراكات ومن تلك البرامج برنامج منتجون يتم من خلاله تقديم قروض متناهية الصغر للشباب والشابات الذين يمتلكون مشاريع صغيرة لزيادة دخلهم وتحسين مستوى معيشتهم ، فيما يعتبر برنامج ملهمون أحد مبادرات الجمعية يتم من خلاله نشر قصص رواد الأعمال الذين استطاعوا أن يحققوا النجاح والشهرة والمال وذلك لأنهم امتلكوا الجرأة على المحاولة وأصروا على النجاح فأصبحوا رموزاً تستحق سيرتهم التخليد وتستوجب حياتهم الدراسة وسيكون أبناءنا وبناتنا في يوم من الأيام من ضمنهم بمشيئة الله , فالخطوة الأولى هي (الجرأة) على المحاولة وتقدموا في عالم الريادة .أما برنامج بُكور فهو برنامج لصناعة فرص عمل للشباب من الجنسين من خلال قيادة المركبات ضمن شركات توجيه المركبات المرخص لها من وزارة النقل ن في حين يقدم برنامج سيّار فرص عمل للشباب من الجنسين من خلال البيع المتجول في بعض التجمعات البشرية المنتقاة حيث يهدف البرنامج إلى صناعة فرص عمل للشباب من الجنسين ذات دخل مجز ، بينما يعد برنامج مبتكرون حاضنة تقنية متكاملة الخدمات للشباب من الجنسين يتم من خلالها احتضان مبادرتهم التقنية لمساعدتهم في تحويلها إلى مشاريع أو منتجات تجارية ويتم من خلالها أيضا ابتكار واحتضان نماذج أعمال حديثة وكذلك احتضان أعضاء برنامج " ترجم أفكارك " من خريجي جامعة طيبة بالمدينة المنورة من الجنسين لمساعدتهم في تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مبادرات وبرامج ومشاريع حقيقية ، فيما يتيح برنامج العمل عن بعد الفرص للشباب أصحاب المهارات من الجنسين للعمل عن بُعد ، كما يتيح برنامج السوق الافتراضي الفرصة للمبدعين من الشباب من الجنسين لبيع منتجاتهم وأعمالهم الفنية واليدوية عبر الإنترنت .وأفادت البلبيسي إن اختيار التخصص والتوجيه المهني هو اختبار عالمي مع جلسة توجيه يساعد الشباب في اختيار تخصصهم الجامعي أو التقني بالإضافة إلى مساعدتهم على اختيار المهنة أو الوظيفة التي تناسب مع ميولهم وقدراتهم وذلك عبر موقع الجمعية الإلكتروني www.mcd.org.sa أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للجمعية .// انتهى //13:53ت م0107