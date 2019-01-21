نجران 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.وأطلع سموه خلال اللقاء على سير العمل في جامعة نجران والمشاريع الجاري تنفيذها في المدينة الجامعية وخططها المستقبلية .وثمن سموه الجهود التي يبذلها القائمين بجامعة نجران مؤكداً سموه ضرورة الحرص على أن تكون مخرجاتها الأكاديمية والتعليمية وفقاً لاحتياجات سوق العمل المواكبة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //13:53ت م0108