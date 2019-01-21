جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسكرّمت كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد والتابعة لوكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم, متدربيها الحاصلين على جائزة التميز للفصل التدريبي الأول من العام 1439 - 1440هـ، وذلك في مبنى إدارة الكلية.وأكد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم ,على دور الكلية في تهيئة جميع السبل التي من شأنها تحقيق التفوق والإبداع, لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها المتدربون خلال تحصيلهم التدريبي، وإثبات كفاءتهم في الحصول على هذه الجائزة, حيث تُمنح حسب المعدلات التراكمية لكل فصل تدريبي.وعًـد العامودي هذا التكريم حافزا وبثاً لروح التنافس الشريف بين المتدربين، لإيجاد قاعدة كبيرة من المتميزين والمتفوقين، تضاف إلى مهاراتهم المعرفية التي تدربوا عليها، كما أنه يؤشر إلى منتج تقني متميز قادر على العطاء في سوق العمل بكل كفاءة, حاثاً على بذل المزيد من الجهود والتنافس الشريف.يُذكر أن الجائزة عبارة عن شهادة ومكافأة مالية قُدمت لثلاثة عشر متدرباً, إلى جانب مواقف متميزة لهم, وكذلك خصم لجميع الخدمات التي تقدم للمتدربين في الكلية.// انتهى //13:54ت م0109