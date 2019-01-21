صبيا 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة صبيا غداً، لقاءً بعنوان " رفع التحصيل الدراسي للطلبة من خلال إدارة السلوك "، بمشاركة عدد من مسؤولي الادارة ومشرفي ومشرفات شعبة الصفوف الأولية ومعلمي ومعلمات الصفوف الثلاثة الأول، وذلك على مسرح الإدارة.وسيتناول اللقاء الذي يقدمه الدكتور محمد بن فلاح الخوالدة، العديد من المحاورة منها التعريف بفكرة المشروع وتوضيح مراحل العمل، وطريقة تحكيم المحاور وطرق العمل، والوقوف على الاختبارات وفرص التحسين.ويأتي اللقاء ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة خلال العام الحالي.// انتهى //13:55ت م0110