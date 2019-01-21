الدوادمي 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الاسبوع الجاري عدد من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الثاني للعام الدراسي 1439هـ/1440هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية.وبين مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي أن البرامج التدريبية التي بدأت اليوم وتنفذ على مستوى الإدارة والمكاتب التعليمية التابعة لها والمقامة في مركز التدريب التربوي وتستمر على مدى أربعة أيام.وتهدف هذه البرامج إلى إثراء خبرات المعلمين والمشرفين التربويين والمرشدين الطلابيين والقيادات التربوية، مشيراً أن الخطة تتضمن برامج ولقاءات وورش عمل من أبرزها شرح دليل القبول والتسجيل، والتطبيقات التربوية لنظريات التوجيه والإرشاد، التعليم النشط وفق منظومة قيادة الأداء، والإرشاد الأكاديمي في نظام المقررات، ولقاء حول تجربة " هيا نتعلم ", وورشة عمل حول رفع التحصيل الدراسي، ورشة عمل حول أخلاقيات العمل.// انتهى //13:57ت م0111