المدينة المنورة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ملتقى "تقييم الأثر البيئي للمشاريع" ضمن سلسلة أعمال ملتقى عمران المدينة المنورة.واستعرض اللقاء الذي عقد مؤخرا جانباً من الأسس والمفاهيم العامة للأثر البيئي ، حيث تناول الملتقى على مدار 90 دقيقة ، جوانب التعريف العلمي لتقييم الأثر البيئي EIA ، واستعراض المصطلحات المتعلقة بدراسات التقييم البيئي ، ومناقشة أهمية هذه النوعية من الدراسات المتخصصة في الأثر البيئي ، إلى جانب الحديث عن الأنشطة البشرية المؤثرة في تقييم الأثر البيئي ، وتحديد المعايير المعتمدة في التقييم ، بالإضافة إلى استعراض نتائج إحدى حالات القياس وتحليل الأثر البيئي لتلك الدراسة.وشمِل المحتوى المعرفي للقاء ، استعراض دور هيئة تطوير المنطقة في تعزيز الأثر البيئي في المشاريع الجاري تنفيذها ، والتطرق إلى أهمية الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي في المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى تقييم المشاريع وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة في التصنيف ، وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية من خلال دعوة المجتمع المحلي للمشاركة في تقييم الأثر البيئي لمشاريع المنطقة.يُذكر أن فعاليات ملتقى عمران المدينة المنورة ، تهدف إلى استعراض ومناقشة مختلف الجوانب العمرانية ضمن سلسلة من الملتقيات المتخصصة تُعقد مرتين شهرياً بحضور المختصين والمهتمين لتناول و مناقشة مجموعة من الجوانب المتعددة في العِمارة ، والتخطيط العمراني ، وعمارة البيئة والتصميم الداخلي ، وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة التي بدأت فعالياتها نهاية الشهر الماضي إلى وإثراء المحتوى المعرفي رفع مستوى الوعي المجتمعي في كافة المجالات العمرانية.// انتهى //13:58ت م0112