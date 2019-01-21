عام/ هيئة تطوير المدينة المنورة تستعرض مفاهيم الأثر البيئي
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
المدينة المنورة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
نظمت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ملتقى "تقييم الأثر البيئي للمشاريع" ضمن سلسلة أعمال ملتقى عمران المدينة المنورة.
واستعرض اللقاء الذي عقد مؤخرا جانباً من الأسس والمفاهيم العامة للأثر البيئي ، حيث تناول الملتقى على مدار 90 دقيقة ، جوانب التعريف العلمي لتقييم الأثر البيئي EIA ، واستعراض المصطلحات المتعلقة بدراسات التقييم البيئي ، ومناقشة أهمية هذه النوعية من الدراسات المتخصصة في الأثر البيئي ، إلى جانب الحديث عن الأنشطة البشرية المؤثرة في تقييم الأثر البيئي ، وتحديد المعايير المعتمدة في التقييم ، بالإضافة إلى استعراض نتائج إحدى حالات القياس وتحليل الأثر البيئي لتلك الدراسة.
وشمِل المحتوى المعرفي للقاء ، استعراض دور هيئة تطوير المنطقة في تعزيز الأثر البيئي في المشاريع الجاري تنفيذها ، والتطرق إلى أهمية الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي في المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة بالإضافة إلى تقييم المشاريع وفقاً للمعايير البيئية المعتمدة في التصنيف ، وتعزيز برامج المسؤولية المجتمعية من خلال دعوة المجتمع المحلي للمشاركة في تقييم الأثر البيئي لمشاريع المنطقة.
يُذكر أن فعاليات ملتقى عمران المدينة المنورة ، تهدف إلى استعراض ومناقشة مختلف الجوانب العمرانية ضمن سلسلة من الملتقيات المتخصصة تُعقد مرتين شهرياً بحضور المختصين والمهتمين لتناول و مناقشة مجموعة من الجوانب المتعددة في العِمارة ، والتخطيط العمراني ، وعمارة البيئة والتصميم الداخلي ، وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة التي بدأت فعالياتها نهاية الشهر الماضي إلى وإثراء المحتوى المعرفي رفع مستوى الوعي المجتمعي في كافة المجالات العمرانية.
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13:58ت م
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