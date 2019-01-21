نجران 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بما تبذله القيادة الرشيدة من جهود متو اصلة ودعم لمختلف القطاعات العسكرية وتوفير للامكانات البشرية والأجهزة والآليات المتطورة في سبيل أمن الوطن وراحة المواطن .وأعرب سموه خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم القيادات الأمنية بمختلف القطاعات العسكرية بمنطقة نجران عن فخر واعتزاز الجميع بالبطولات والتضحيات التي سطرها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية للدفاع والذود عن أمن وحدود الوطن، مشيراً سموه إلى الجهود والنجاحات التي يحققها رجال الأمن في المنطقة والمحافظات التابعة لها، من خدمة للدين ثم الملك والوطن وعيناً ساهرة لراحة المواطن .// انتهى //14:04ت م0113