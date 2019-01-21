الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ندوة علمية موضوعها "الإرهاب السيبراني ومستقبله وآليات مكافحته" خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019م يوم 24 يناير 2019م بالقاعة الشرفية في مركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.ويأتي تنظيم هذه الندوة العلمية في إطار جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الحثيثة لمكافحة الإرهاب بأساليب علمية حديثة, تنفيذًا للاستراتيجيات الأمنية العربية في هذا المجال من خلال استشراف المهددات الآنية والمستقبلية.وتهدف الندوة إلى التعرف على أنماط الإرهاب السيبراني وبيان كيفية مواجهة هذه الأنماط، وإيضاح الجرائم المعلوماتية المرتبطة بالإرهاب السيبراني، وإبراز أهمية الأدلة الرقمية في مواجهة هذه النوعية من الجرائم.وستناقش الندوة, عددًا من الأوراق العلمية عن تقنيات ووسائل أسهمت في انتشار الإرهاب السيبراني وآليات حديثة للحد منه، والبعد الفكري والأيديولوجي للإرهاب السيبراني، والإرهاب السيبراني والجرائم المعلوماتية وجهان لعملة واحدة، والجوانب الموضوعية والقواعد لإجرائية للإرهاب السيبراني.// انتهى //15:09ت م0146