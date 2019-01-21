جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام الشهري ، الذي هنأ سموه بثقة القيادة وتعيينه نائبا لأمير المنطقة .وقدّم سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، شكره للمهندس العمري على مشاعره ، مطلعًا على أعمال الشركة الرامية لدعم منظومة الخدمة الكهربائية في محافظات المنطقة.// انتهى //15:12ت م0148