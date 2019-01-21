عام / نائب أمير مكة المكرمة يستقبل رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بمقر الإمارة في جدة ، رئيس القطاع الغربي لشركة الكهرباء المهندس عبدالسلام الشهري ، الذي هنأ سموه بثقة القيادة وتعيينه نائبا لأمير المنطقة .
وقدّم سمو الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، شكره للمهندس العمري على مشاعره ، مطلعًا على أعمال الشركة الرامية لدعم منظومة الخدمة الكهربائية في محافظات المنطقة.
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15:12ت م
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