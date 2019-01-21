الأحساء 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويّا التمر أحلى 2019" في نسخته السادسة، الذي تنظمه أمانة الأحساء بالتعاون مع غرفة الاحساء والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، الذي يُقام لمدة شهر في مركز المعارض الدولية بالمحافظة.واستُقبل سموه فور وصوله لمقر المهرجان، بأبيات شعرية لقصيدة ترحيبيه ألقاها الشبل عبدالعزيز الزلفاوي، بعدها تجول سموه على معارض مصانع ومتاجر التمور، إضافة الى الأركان الحكومية المشاركة، ومعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية الذي يُشرف عليه مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية.وفي ختام حفل التدشين، شهد سموه والحضور عرضاً لأوبريت بعنوان "ملوك الوطن" ، كما أنشد غزاي بن سحاب شيلة بعنوان "نجمة طرب"، ثم كرّم سموه رعاة وداعمي المهرجان.من جانبه أوضح أمين الأحساء المشرف العام على المهرجان المهندس عادل بن محمد الملحم، أن إقامة المهرجان هذا العام في نسخته السادسة، تتزامن مع اختيار الأحساء عاصمةً للسياحة العربية 2019م، إضافةً كونها موقع تراث عالمي وعضويتها في شبكة المدن الإبداعية العالمية بمنظمة اليونسكو في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية.وأضاف أن مهرجان "ويا التمر احلى 2019" بتعدد فعالياته وبرامجه المصاحبة التي تُحاكي جميعها مجالات الاهتمام بالنخلة والتمور عبر أساليب تشويقية وتوعوية وتربوية، هادفة في تعميق وتأصيل هذا المنتج الزراعي الهام لكافة فئات المجتمع، من شأنه ان يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للتمور، كما أنه سيُعزز من مكانة الاحساء السياحة والتراثية والثقافية خلال فترة اقامته بمشاركة "44 مصنعاً وطنياً".وأشار المهندس الملحم، إلى أن المهرجان يتضمن تخصيص موقعاً لـ "قيصرية الأحساء المبدعة" التي تضم أكثر من 30 حرفة يدوية وعدداً من العروض التراثية الأخرى, بالإضافة إلى معرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية وإقامة فلكلورات الفنون الشعبية وبرامج وفعاليات مصاحبة متعددة، لافتا الى ان المهرجان في نسخة العام الماضي 2018م سجل تعداد حضور قُدّر بـ 300 ألف زائر على مستوى الخليج العربي.وتقدم أمين الأحساء بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية لرعايته ودعمه للمهرجان، التي تأتي تأكيداً على اهتمام سموه بدعم الخطط الاستراتيجية المُسهمة في تعزيز حضور هذا المنتج الزراعي المهم "التمور" اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً على المستويين المحلي والإقليمي، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وصولاً إلى تحقيق اهداف المهرجان بتعزيز الجودة التسويقية والتنافسية للتمور، وتدعيم التكاملية المشتركة وتوثيق ترابط القطاعات ذات العلاقة مع تجار ومصنعي التمور بالأحساء.// انتهى //15:25ت م0150