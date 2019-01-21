جدة 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسقدّم صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة اليوم ، تعازيه لذوي شهيد الواجب سعيد بن أحمد بن محمد الزهراني ، الذي استشهد في الحد الجنوبي.ونقل الأمير سعود بن جلوي خلال زيارته لمنزل ذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، داعياً الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جهتهم , أعرب ذوو الشهيد عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - ، ولسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، ولسمو محافظ جدة ، ولسمو نائب أمير منطقة المكرمة ، ولسمو وكيل محافظة جدة على تعازيهم ومواساتهم.// انتهى //15:25ت م0151