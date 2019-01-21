إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.60 % أي ما يعادل 237 نقطة، وأقفل عند مستوى 39543 نقطة.وبلغ حجم التداول 77052990 سهماً نفذت في 315 صفقة، ارتفعت خلالها قيمة أسهم 155 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 140 شركة، واستقرت قيمة أسهم 20 شركة.واستحوذت أسهم شركات الطاقة وإمدادات الكهرباء والقطاع المصرفي على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //15:25ت م0152