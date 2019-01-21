الأحساء 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسيرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس أمناء "قبس" غداً، اجتماع مجلس أمناء مؤسسة "قبس" للقرآن والسنة والخطابة الثاني في دورته الثالثة، وذلك في قاعة الاجتماعات الرئيسية بجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء.وعدّ صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي، نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على المؤسسة، رئاسة أمير المنطقة لمجلس أمناء المؤسسة تكريماً لها ولمنسوبيها، إذ تعود الجميع من سموه مواقفه النبيلة وعطائه المتواصل وحبه للخير وبذله فيه.من جهته أكد سمو أمير المنطقة، أن مؤسسة "قبس" أنشئت لخدمة ثلاث مسارات مهمة وهي كتاب الله تعالى، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الخطابة، إذ تقوم "قبس" على عدد من البرامج المتعلقة بذات التخصص، ولعل أهمها مسابقة قبس الكبرى، والتي يتم على إعدادها كل عامين، يتبعها عدد من الحلقات والمدارس النسائية، مشيرا إلى إطلاق برنامج الأترجّة لتحفيظ القرآن الكريم، الذي يصب جُل تركيزه على تحفيظ القرآن الكريم للأطفال، والعكف على رسم خارطة طريق للوصول إلى التميز في العمل.وشكر سموه، معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي؛ عضو مجلس أمناء المؤسسة على موافقته لاستضافة هذه النسخة من اجتماع مجلس الأمناء.من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة قبس للقرآن والسنة والخطابة الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، أن المجلس برئاسة أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والسعادة، سيبدأ باستعراض توصيات الاجتماع السابق، ثم سيتم عرض تقرير موجز عن المستجدات، وطرح مشروع ملتقى شباب الرؤية 2030 للنقاش، فيما سيعتمد سموه المجلس الإداري الجديد، كما سيدشن سموه خطة التحول الإلكتروني لأعمال المؤسسة، وتكريم عدد من أصحاب الفضيلة ورجال الأعمال في المنطقة.وبين البوعلي، أن المؤسسة تسير وفق منهج واضح أقرته وزارة الشؤون الإسلامية، والتي تدعم عمل المؤسسات والجمعيات بتوجيه من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.// انتهى //15:28ت م0155