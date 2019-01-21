إسلام آباد 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأكدت باكستان والولايات المتحدة الأمريكية التزامهما بدعم عملية السلام الأفغانية، وبذل جهود مشتركة لدفع السلام في أفغانستان نحو الأمام.جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية بإسلام آباد اليوم في ختام الزيارة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص لعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد.وأوضح البيان أن خليل زاد عقد سلسلة من اللقاءت مع كبار المسؤولين الباكستانيين بينهم رئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمد قريشي، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوه.وأضاف البيان أن الجانبين الباكستاني والأمريكي جددا العزم على المضي قدماً نحو عملية السلام الأفغانية.// انتهى //15:29ت م0156