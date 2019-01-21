الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأبرمت الشركة السعودية للكهرباء إتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية للطعام "إطعام"، لحفظ الأطعمة المتبقية من المناسبات التي تعقد في مقرات الشركة، ضمن برنامج حفظ النعمة الذي تتبناه الجمعية والمتمثل في تعبئة وتغليف الطعام الذي لم يُمس وتوزيعه على المستفيدين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، إضافة إلى تنفيذ ودعم برامج السلامة المهنية والاجتماعية والبيئية للجهتين، وذلك في المبنى الرئيسي للشركة بمدينة الرياض.وقع الاتفاقية عن الطرفين، حمود الغبيني نائب الرئيس الأول للاتصال والعلاقات العامة لـ "السعودية للكهرباء"، فيما مثل الجمعية ملهي بن سعيدان عضو مجلس الإدارة.وتركز أهم بنود الاتفاقية على إتاحة الأندية الرياضية للجمعية لتنفيذ برامجهم ومبادراتهم، بتنسيق مسبق لإقامة برامج توعوية في مرافق الشركة للموظفين، للتعريف بالجمعية وبرامجها ومبادراتها، إضافة إلى حفظ الأطعمة المتبقية من المناسبات التي تعقد في مقرات الشركة، ونشر ثقافة حفظ النعمة بين منسوبي "السعودية للكهرباء".تجدر الإشارة إلى، أن الشركة ترعى كافة البرامج المجتمعية والصحية والبيئية التي تهدف إلى توعية المجتمع، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة المجتمعية والتعاون من أجل النهوض بتلك الجمعيات ومساعدتها على أداء دورها، وتنفيذ مشاريعها وبرامجها، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها "السعودية للكهرباء" لدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمجتمعية، وخدمة المجتمع بكل فئاته والارتقاء بها في مختلف مدن ومحافظات المملكة، إضافة إلى دعمها للعديد من المؤسسات المجتمعية المتخصصة في مجالات الرعاية الاجتماعية، مما يُعزز دورها في تقديم العمل المتكامل للفئات المستهدفة لديها.// انتهى //15:29ت م0157