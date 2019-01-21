محايل 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة اليوم, رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة بارق, لعرض احتياجات ومطالب أهالي محافظة بارق و المراكز التابعة لها, بحضور وكيل الأمين لشؤون البلديات المهندس علي سيف القحطاني.وفي بداية اللقاء, رحب الدكتور الحميدي بأعضاء المجلس البلدي, مشيدًا بما تقدمه بلدية بارق من جهود من خلال تنفيذ المشروعات والخدمات البلدية التي تقدمها.بدوره, أعرب رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق محمد إبراهيم البارقي عن شكره لأمين المنطقة على حسن استقباله, مؤكدًا أنه طرح أمام أمين المنطقة حزمة من المطالبات والاحتياجات بمحافظة بارق و المراكز التابعة لها وتضمنت المطالبات رفع فئة البلدية لتتواكب مع كبر مساحة المحافظة و دعم الأمانة للبلدية لتلبية جميع مطالب أسر الشهداء والمرابطين واستحداث بلدية لمركزي ثلوث المنظر, وجمعة ربيعة.وأكد أمين المنطقة أن الجميع في الأمانة يسعى لتحقيق مطالبات أهالي محافظة بارق وجميع المحافظات الأخرى في عسير حسب الإمكانيات المتاحة، مبينًا أنه سيقوم بزيارة قريبة لمحافظة بارق بعدها قدم رئيس و أعضاء المجلس البلدي درعًا تذكاريًا لأمين منطقة عسير .// انتهى //15:30ت م0158