الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالكلية التقنية بالرياض تتفوّق في مسابقة منطقة الرياض للمهارات، بين ما يقارب 200 متسابق تم تصفيتهم في مسابقة منطقة الرياض للمهارات، ورعاها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حققت الكلية التقنية بالرياض 11 ميدالية من بين 27 فائزاً من فئة الشباب و 9 فائزات في مسابقة البنات، وشملت المسابقة 12 مهارة خصص منها مهارات ( تقنية السيارات، تصميم مواقع الإنترنت، إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، التوصيلات الكهربائية، الحلول البرمجية للأعمال، الإلكترونيات، اللحام، التبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد) للبنين، و 3 مهارات للبنات (تصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي، وتقنية الأزياء).وأقيمت المسابقة على مدى يومين في كليتي التقنية للبنين والبنات في مدينة الرياض، وشاركت فيها جامعات المنطقة ومدارس التعليم العام وأكاديميات مدنية وعسكرية، إضافةً إلى وحدات التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.وأكد عميد الكلية التقنية بالرياض عبدالرحمن الحامد، في حفل أقامته الكلية لتكريم الفائزين من متدربيها، أن فوز الكلية بهذا العدد من المَهرَة في معظم التخصصات يؤكد أن برامج الكلية تسير في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن هناك العديد من النماذج من خريجي الكلية تفوقوا في العديد من التخصصات على المستوى المهني والعملي.وأشار الحامد إلى أن الكلية حريصة على متابعة متدربيها أثناء التدريب وفي فترة التدريب الميداني وحتى توظيفهم حسب الفرص المتاحة، التي قدرها الحامد خلال العام التدريب الماضي بأكثر من 3000 وظيفة تم تقديمها من خلال الشركاء في القطاع العام والخاص، وعبر لقاءات التوظيف التي نظمها مكتب شؤون الخريجين والتنسيق الوظيفي بالكلية.كما قال الحامد أن الكلية حريصة كل الحرص على متابعة برامجها التدريبية وتطويرها وفق متطلبات سوق العمل والبحث مع الشركاء في كافة القطاعات آليات جديدة لتوفير فرص وظيفية تتلاءم مع مخرجات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تجد كل اهتمام ورعاية من معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، الحريص والمتابع دائماً على توفير المناخ المناسب للتدريب.// انتهى //15:33ت م0159