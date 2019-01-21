الرياض 15 جمادى الأولى 1440 الموافق 21 يناير 2019 واسحقق طالبان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الميدالية الذهبية والفضية في مسابقة منطقة الرياض للمهارات في مجال تصميم صفحات الانترنت وهما الطالب يوسف الغامدي من ثانوية الملك فهد والطالب مشاري الدباس من مدارس المتقدمة الأهلية.وحظي الفائزان بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إثر تتويجه الفائزين والفائزات بالمسابقة، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة المهارات، وذلك في مقر كلية التقنية بالرياض.وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي الفائزين، متمنيًا لهما ولمدارسهما مزيدًا من التقدم والتفوق، مؤكدًا دعمه لجميع المواهب والمبدعين من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات في كل ما يخدم الميدان التعليمي، ويحقق تطلعات قيادة الوطن.يذكر أن الأمانة العامة ووفق الشروط والمعايير الدولية المعتمدة أقرت 12 مهارة 9 منها للبينين وهي مهارات " تقنية السيارات، تصميم مواقع الإنترنت، إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، التوصيلات الكهربائية، الحلول البرمجية للأعمال، الإلكترونيات، اللحام، التبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد " و3 مهارات للبنات " تصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي، وتقنية الأزياء".ووجهت الدعوة لجميع الجامعات والكليات في المنطقة، إضافة إلى إدارة التعليم سواء للمدارس الحكومية أو الأهلية للتسجيل في المسابقة وفق الشروط والمعايير المعلنة.وخضع المشاركون في فروع المسابقة للاختبارات العملية، كما قيمت لجان التحكيم التخصصية المتسابقين وفق آلية التقييم المحددة وفق معايير المسابقة العالمية للمهارات.//انتهى//15:34ت م0160