الجزائر 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأعلن الجيش الجزائري اليوم، عن تدمير ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية في محافظة ام البواقي بشرق البلاد.وأوضح بيان لوزارة الدفاع أن العملية نفذت أمس، إثر بحث وتمشيط بمنطقة جبل الجازية، مبيناً أن وحداتها العاملة في كل من مدينتي البليدة و"إن أمناس"، دمرت قنبلة محلية الصنع، وأوقفت ثلاثة مهربين وصادرت سيارتين رباعيتي الدفع.// انتهى //16:23ت م0194