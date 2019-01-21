لندن 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسرحبت الحكومة البريطانية اليوم بفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات ضد متهمين روسيين يشتبه في مسؤوليتهم عن حادثة تسميم عميل روسي وكريمته داخل إحدى المدن الإنجليزية في شهر مارس الماضي.وأشاد وزير الخارجية البريطاني جيرمي كوبين في بيان رسمي بالخطوة، مشيراً إلى إنها تأتي في سياق إتخاذ عقوبات قوية ضد نشاطات المخابرات العسكرية الروسية "المتهورة والغير مسؤولة" بحسب تعبيره.// انتهى //16:23ت م0195