لندن 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسجددت قوات النظام السوري القصف المدفعي والصاروخي، لمناطق سريان الهدنة الروسية – التركية.واوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان اليوم ان القصف طال أماكن في منطقة التح بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وتزامن مع قصف طال أماكن في منطقتي معركبة واللطامنة، في القطاع الشمالي من ريف حماة، كما استهدفت قوات النظام مناطق في جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، الواقعة ضمن منطقة سريان الاتفاق الروسي -التركي .وأشار إلى ان قوات النظام قامت بقصف مناطق في أطراف بلدتي اللطامنة وكفرزيتا الواقعتين في ريف حماة الشمالي والتي تعد ضمن المنطقة منزوعة السلاح.// انتهى //16:23ت م0196