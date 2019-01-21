الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس

استقبل محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، سفير ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في إطار اختصاصات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، واستعراض أبرز الخدمات التي نفذتها "منشآت" لتسهيل الأعمال وتنمية السوق المحلي، منها: إصدار رخص حاضنات الأعمال بهدف تنمية القدرات واحتضان الأفكار وتحويلها إلى شركات ناشئة، وتحفيز الابتكار والإبداع، والبرامج التدريبية الهادفة إلى مساعدة المنشآت على النمو والتوسع والتأكيد على أهمية الاستدامة وسبل المحافظة عليها، ورفع الكفاءات الادارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المبادرات التي أطلقتها "منشآت" ضمن

خطة تحفيز القطاع الخاص، منها: مبادرة الاستثمار الجريء، ومبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة "استرداد".

كما تم خلال اللقاء استعراض أعمال مركز دعم المنشآت الذي يقدم حزمة من البرامج بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص لتطوير رواد الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لبناء منظومة اقتصادية تنافسية تضمن الاستدامة والازدهار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

ويأتي اللقاء ضمن خطط الهيئة في الاستفادة وتبادل الخبرات والمعرفة مع الجهات النظيرة دولياً.

حضر اللقاء نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني.

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16:27ت م

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