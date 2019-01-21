أبهـا 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستضافت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، بتنظيم من نادي الحاسب الآلي بالكلية اليوم, ورشة عمل تدريبية عن "تقنيات المستقبل"، ضمن مبادرة العطاء الرقمي التي أطلقتها وزارة الاتصالات، بتنفيذ من مجتمع قوقل السحابي السعودي.وشارك في ورشة العمل التدريبية أكثر من 200 متدرب ومتدربة من طلاب الجامعة وخارجها، بهدف تأهيل مدربين متخصصين في تقنيات جوجل، ونشر المعرفة الرقمية بين أوساط المجتمع التقني, حيث اشتملت ورش العمل على قسمين رئيسين هما Google Cloud Platform و Flutter، كما قام فريق عمل قوقل السحابي بالتعريف بكلا القسمين في مجال الحوسبة السحابية وبرمجة التطبيقات بلغة Flutter.من جهته, أكد عميد كلية علوم الحاسب الآلي بالجامعة الدكتور علي آل قروي, اهتمام كلية علوم الحاسب الآلي بمثل هذه الورش والدورات التخصصية التي من شأنها إفادة المجتمع, لأن التحول الرقمي والتقني أصبح أحد أكبر الركائز الأساسية التي تقوم عليها المملكة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030م.// انتهى //16:29ت م0198