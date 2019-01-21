القطيف 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل محافظ القطيف خالد عبدالعزيز الصفيان بمقر المحافظة اليوم، رئيس مجلس وأعضاء إدارة نادي الترجي علوي العوامي, يرافقه بعض رؤوساء النادي السابقين, وعدد من اللاعبين, ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقطيف محمد فهد بومية, بمناسبة استلام المجلس مهام إدارة النادي خلال الفترة القادمة.ورحب المحافظ بالجميع, معربًا عن سعادته بهذا اللقاء وبالإنجازات التي يحققها أبناء النادي وتضاف إلى ما يحققه وطننا من إنجازات في مختلف المجالات.بعد ذلك, استعرض العوامي مسيرة النادي وإنجازاته التي حققها أبناء النادي للوطن والخطط والبرامج المستقبلية التي يقوموا بها، مؤكدًا تضافر جهود الجميع لإنجاح هذه الخطط والبرامج الشبابية ودعم الرياضة السعودية.بدوره، ثمّن المحافظ, الجهود المبذولة من قبل رئيس وأعضاء ولاعبي النادي السابقين والحاليين, مباركاً لهم هذا الترشيح, متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح وتحقيق الإنجازات والعطاء.وأكد دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وسمو نائبه, ومساندتهم للأندية الرياضة بشكل عام وللبرامج الرياضية والشبابية من خلال الهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة وما توليه القيادة الرشيدة من الدعم غير المحدود لتحقيق أهداف رؤية 2030م, الذي أسهم في خطوات تطويرية ناجحة بمختلف المجالات والألعاب حتى وصلت الرياضة السعودية للمحافل العالمية, متمنيًا للجميع دوام التوفيق والسداد.// انتهى //16:48ت م0201