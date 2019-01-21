حائل 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بقصر أجا اليوم , رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان ) الدكتور عبدالله العماج.ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله للجمعيات العلمية المتخصصة في مختلف المجالات وعلى رأسها القرآن الكريم وعلومه مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية والقائمين عليها .من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان ) الدكتور عبدالله العماج شكره لأمير منطقة حائل وسمو نائبه على تشجيعهما لكل الجهود العملية في مختلف المجالات وتحدث عن فرع الجمعية بمنطقة حائل وبرامجه .حضر اللقاء أمين الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه الدكتور عمر الدهيشي ورئيس فرع منطقة حائل الدكتور ماجد الصمعان .// انتهى //16:52ت م0202