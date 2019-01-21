البقاع 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسواصل فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, وعدد من متطوعي المركز, توزيع 737 سلة غذائية و 1,474 بطانية للاجئين السوريين أمس, في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية، يستفيد منها 737 عائلة سورية في إطار العون المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الأشقاء السوريين في بيئة اللجوء.وتشارك فرق المركز التطوعية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م التي تسعى إلى الاهتمام بالعمل التطوعي في ميدان العمل الإنساني.// انتهى //16:52ت م0203