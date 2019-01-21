محايل 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأوقفت بلدية بارق اليوم تعديات على مساحة 400 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بمركز ثلوث المنظر جنوب بارق على إمتداد وادي الخير بعد أن قام عدد من المواطنين بعمل حواجز وعقوم ترابية .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي, أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة ، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //16:55ت م0206