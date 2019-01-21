حائل 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم, بمكتبه بقصر أجا, معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, الذي يزور المنطقة.وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن ترحيبه بمعاليه, مؤكدًا أهمية أعمال الهيئة وأرقام إحصائياتها في مختلف المجالات.وأشار سموه إلى التعاون القائم بين الهيئة العامة للإحصاء وهيئة تطوير المنطقة في مجالات عمل المرصد الحضري وآليات التنسيق في ذلك.من جانبه, أعرب معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, عن شكره لأمير منطقة حائل, وسمو نائبه على الدعم الذي تجده الهيئة من سموهما, مشيرًا إلى بدء المسوح الدورية في المنطقة لعام 2019م خلال الأسابيع القادمة.حضر اللقاء, مدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بحائل إبراهيم بن عبدالعزيز المطير, وعدد من المسؤولين.// انتهى //17:01ت م0207