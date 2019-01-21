القريات 15جمادي الأولى1440هـ الموافق 21 يناير 2019م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمحافظة القريات اليوم فريق مبادرة بدعمكم نتميز التطوعي , التي تهدف إلى دعم الشباب السعودي في سوق العمل بمهن مختلفة .وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بالفريق الذي يقدم خدماته التطوعية للمجتمع ، موأكدا أن هذه المبادرات هي ما تسعى لتحقيقها رؤية المملكة 2030 م والتي تعنى بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.بعد ذلك قدم مؤسس المبادرة خالد بن سالم العازمي تقريراً عن أعمال مبادرة " بدعمكم نتميز " خلال العام 1439هـ ، والذي اشتمل على معلومات متكاملة عن المبادرة وفريق العمل والأعمال المنفذة بالإضافة للداعمين.وفي نهاية اللقاء تمنى سموه للفريق التوفيق والاستمرار في مساعدة الشباب لتحقيق أهداف هذه المبادرة .// انتهى //18:15ت م0219