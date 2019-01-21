الجزائر 15 جمادى الاولى 1440هـ الموافق 21 يناير 2019 م واستشارك الجزائر في أعمال الاجتماع السنوي التاسع والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدأ غداً بمدينة دافوس السويسرية بوفد يرأسه وزير خارجيتها عبد القادر مساهل.ويعمل الاجتماع على أجندة دولية حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.وأشار بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إلى أن الوزير الجزائري سيشارك، على هامش أعمال المنتدى، في ندوة بعنوان " السلم والمصالحة الوطنية" يستعرض خلالها تجربة بلاده في هذا المجال .// انتهى //18:23ت م0220