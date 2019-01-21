الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس

نعى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بيان له مقتل خمسة من الخبراء الذين يعملون في مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لنزع الألغام في اليمن "مسام " أثناء نقلهم الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب.

وقال البيان الصادر عن المركز : إنه في تمام الساعة الخامسة من صباح يوم الأحد الموافق 14 جمادى الأولى 1440 هـ - 20 يناير 2019 م وأثناء قيام خمسة من الخبراء بنقل الألغام والمتفجرات من أحد المستودعات لخارج مدينة مأرب بغرض تفجيرها، إلا أنه خلال عملية النقل حدث انفجار كبير، راح ضحيته خبراء نزع الألغام واحتراق العربات المقلة لهم، وجرى على الفور السيطرة على الحادثة وإخماد الحريق.

وقدم المركز خالص تعازيه لذوي الضحايا جراء هذا المصاب الجلل، مستذكرًا أعمالهم الشجاعة التي قدموها في مجال تطهير الأراضي اليمنية من الألغام المتفجرة التي زرعتها المليشيات الحوثية بصورة عشوائية وتسببت بخسائر في الأرواح والممتلكات.

وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لنزع الألغام "مسام" قد انتزع أكثر من ثلاثين ألف لغم حتى مطلع شهر يناير الجاري، كما يقوم بعلاج وتأهيل المصابين والمبتورة أطرافهم جراء هذه الألغام.

وأهاب المركز بالأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية الإنسانية والحقوقية بالتصدي والوقوف بحزم حيال تمادي الميليشيات الانقلابية بنشر الألغام والتي حصدت أرواح العديد من الأبرياء.

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18:26ت م

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