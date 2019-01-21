أملج 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسيقيم المجلس البلدي بمحافظة أملج يوم غدٍ ، ندوة بعنوان " المجالس البلدية بين الواقع والمأمول" .وأوضح رئيس المجلس اللواء مهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني أن الندوة تهدف لمناقشة كل ما يتعلق بتطوير العمل البلدي وتقديم أرقى الخدمات البلدية لتواكب برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، بحضور المجالس البلدية بمنطقة تبوك وبعض مجالس بالمناطق الأخرى . // انتهى //18:27ت م0223