لندن 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس

رحبت الحكومة البريطانية اليوم بفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات ضد متهمين روسيين يشتبه في مسؤوليتهم عن حادثة تسميم عميل روسي وكريمته داخل إحدى المدن الإنجليزية في شهر مارس الماضي.

ورحب وزير الخارجية البريطاني جيرمي هينت في بيان رسمي بالخطوة، مؤكداً إنها تأتي في سياق إتخاذ عقوبات قوية ضد نشاطات المخابرات العسكرية الروسية "المتهورة وغير المسؤولة" .

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18:28ت م

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