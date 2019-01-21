الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسعقدت وزارة التعليم ورشة عمل بعنوان "تجربة جامعة ملبورن الأسترالية في تجديد برامج إعداد المعلم"، شارك فيها عدد من منتسبي الهيئة التدريسية والإشرافية للبنين والبنات، للإسهام في تطوير العملية التعليمية والعمل اليومي المدرسي .وأكد الدكتور وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير نياف الجابري أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال التعليم؛ حيث تعد جامعة ملبورن واحدة من كبريات الجامعات المميزة دوليًا في مجال الأبحاث الجامعية، واتساع نطاق برامجها وجودتها، وتميزها بعدد كبير من مراكز الأبحاث الشهيرة بدراساتها المهمة .يشار أن وزارة التعليم سبق وأن رشحت عددا من المعلمين والمشرفين من مختلف مناطق المملكة لحضور برامج تدريبية وزيارات ميدانية للعديد من المدارس في العديد من المقاطعات الأسترالية، وعقدت على ضوئها العديد من الورش وحلقات النقاش انطلاقا من حرص الوزارة على تقديم كل ما من شأنه الإسهام في تطوير التعليم في بلادنا وإحداث نقلة نوعية في البيئة المدرسية وتطوير أداء طلابنا وطالباتنا .// انتهى //18:28ت م0225