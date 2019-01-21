الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني دورسو.وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.// انتهى //18:34ت م0227