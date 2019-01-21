سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيلي تشيرفوني دورسو.
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.
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18:34ت م
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