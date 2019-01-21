وادي الدواسر 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسزار مدير التعليم في محافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العُمري، اليوم جناح نادي الحي بمدرسة الصالحية المتوسطة المُشارك بمهرجان الأُسر المنتجة المقام حالياً بالمحافظة.وأطلع مدير التعليم خلال الزيارة على أهم مايحتويه الجناح من مبادرات ، وما يقدمه من برامج لتنمية المهارات لدى أعضائه في مختلف المجالات ، كما أطلع على ماحققه أعضاء كشافة النادي من منجزات في منافسات التميز وفي معسكرات خدمة الحجاج، وخلال مشاركتهم في المخيم الكشفي الدولي الخامس للفرق الكشفية الذي أُقيم في كوريا الجنوبية شهر أغسطس الماضي.وأكد مدير التعليم خلال الزيارة على اهمية تلك الأندية في استثمار أوقات فراغ أفراد المجتمع بتقديم خدمات اجتماعية تساعد في بناء الشخصية وصقل الموهبة وتعزيز القيم من خلال برامج ترويحية وتربوية وتنموية جاذبة داخل النادي وخارجه ، كما قدم شكره لمدير النادي والعاملين فيه.// انتهى //18:37ت م0231