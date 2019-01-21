الطائف 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأطلع أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف وطلاب الجامعة على عرض قدمته مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، للتعريف ب"جائزة وعي"، الهادفة إلى تشجيع الأفراد من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي واليمن للإبداع بمحتوى توعوي في مجال الصحة، وذلك ضمن جهود المديرية، ممثلة في مستشفى الصحة النفسية ومستشفى الأطفال، للتعريف بالجائزة.وجاءت استضافة جامعة الطائف لفريق الشؤون الصحية بالمحافظة، تفعيلاً لتوجهاتها الهادفة إلى تفعيل الشراكة والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية في محافظة الطائف، لخدمة المجتمع المحلي.وأوضحت ماجدة الخالدي، من إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية بصحة الطائف، أن إطلاق جائزة "وعي"، يأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة الهادفة إلى تفعيل الشراكة بين أفراد المجتمع كافة، والمهتمين بمجال التوعية على مستوى المملكة ودول الخليج واليمن.وقدم منسوبو صحة الطائف المشاركين شرحاً لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة عن آلية وشروط المبادرة وكيفية المشاركة فيها.وتتضمن المبادرة أربعة مسارات تشمل الفيلم القصير، والموشن جرافيك، بحيث لاتتجاوز 120 ثانية والصورة والأنفوجرافيك، إضافة إلى مسار مخصص لمشاركة مدارس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي واليمن، عبر صناعة فلم وثائقي قصير لا يتجاوز مدته ثلاث دقائق يهدف إلى رفع الوعي الصحي بين افراد المجتمع بشكل عام والمدارس بشكل خاص، كما أضيفت جائزة مخصصة لتصويت الجمهور يتم منحها لأعلى ثلاثة مراكز من جميع المسارات.ويبلغ مجموع الجوائز أكثر من مليون ريال لأكثر من 50 فائزاً تبلغ قيمة الجائزة الكبرى فيها 150 ألف ريال، في حين أن التسجيل متاح في الجائزة حتى العاشر من فبراير المقبل من خلال الدخول على موقع الوزارة لإلكتروني (www.w3iaward.com).وأكد منسوبو صحة الطائف خلال العرض المقدم لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة حرص المديرية على تفعيل مثل هذه المبادرات من أجل تحفيز المجتمع لتبني أنماط صحية للحد من الإصابة بالأمراض وزيادة النشاط والإنتاج الوظيفي.// انتهى //18:42ت م0233