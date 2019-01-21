الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقى معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بمكتبه اليوم الدكتور بيتر رامزاور عضو البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستانغ" رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألماني والوزير الاتحادي السابق والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.وجرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي كبريات شركات القطاع الخاص الألمانية ذات الخبرة في المجالات الهندسية والتقنية والخدمات المصرفية، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وضرورة تعزيز التعاون السعودي الألماني في قطاع النقل، عطفاً على الخبرة والتجربة الألمانية المميزة في هذا القطاع، خاصة في ظل رؤية 2030م، وما تطمح إليه من جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا، خاصة مع وقوعها مباشرة على طرق التجارة الرئيسية والتي تستحوذ فيها على 30% من حركة الحاويات.ونوّه معالي وزير النقل بمتانة العلاقة السعودية الألمانية على جميع الصعد، مشيرا إلى حرص المملكة على نقل التقنية والخبرة الألمانية في قطاع النقل، لا سيما أن المملكة تمثل أحد أهم الشركاء لألمانيا في المنطقة.من جانبه، أعرب الدكتور بيتر رامزاور عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع المملكة، باعتبارها بوابة الشرق الأوسط، وقوة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي، وكقوة اقتصادية من ضمن القوى العشرين عالمياً إضافة إلى مكانتها في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى وجود فرص استثمارية كبرى للشركات الألمانية في المملكة في جميع القطاعات.يذكر أن التعاون بين المملكة وألمانيا يركز على مجالات التعليم والتدريب ونقل التكنولوجيا والمعرفة، الطاقة والصناعة، البنية التحتية، البتروكيماويات والنقل، الرعاية الصحية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.حضر اللقاء مستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ووكيل وزارة النقل للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر سليمان الداوود.// انتهى //19:01ت م0240