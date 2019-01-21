الأحساء 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسدشن معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس، برنامج " أسبوع المعرفة الأول "، الذي تنظمه عمادة شؤون المكتبات بالجامعة، بحضور عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي وعميد الدراسات العليا الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي وعميد كلية إدارة الأعمال الدكتور هاني بن خالد شيتي وعدد من أعضاء هيئة التدريس وموظفي ومنسوبي العمادة.ويأتي البرنامج في إطار سعي عمادة شؤون المكتبات إلى رفع معدل استخدام مصادر المعرفة المتنوعة التي تحتويها المكتبة المركزية وتحقيقاً لرؤية الجامعة في تقديم تعليم متميز ومستمر.وأكد معاليه أن المصادر المعرفية بتضاعفها وتضخمها والتقنيات التي تجددها هذه المعارف والعلوم أصبحت من السهولة أن تعيش معك في كل مكان وكل لحظة، موضحاً أن تنظيم مثل هذا الأسبوع المعرفي الأول من نوعه يعد شيئاً مهماً للغاية، لما فيه من الفائدة الكبيرة التي ستعود على كل مستفيد منه، شاكراً لعمادة شؤون المكتبات وعلى رأسها عميدها الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي وكل طاقم العمل على هذه المبادرة وترتيب هذا الحدث وجعله ميسراً ومتاحاً أمام الجميع.من جانبه، أوضح عميد شؤون المكتبات الدكتور عبدالله بن حمود النفيعي، أن العمادة انتهجت خلال الفترة الماضية نهجاً تقنياً بتحويل معظم خدماتها التقليدية إلى خدمات إلكترونية متطورة بدءا بقواعد البيانات والكتب الإلكترونية، مبيناً أن عمادة شؤون المكتبات وسعياً منها أن تكون مركزاً لكثير من أنشطة وفعاليات الجامعة ورفع مستوى الوعي المعلوماتي في استخدام مصادر المعرفة جاءت فكرة تنظيم أسبوع المعرفة الأول والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات بعنوان " التميز في استخدام مصادر المعرفة ".// انتهى //19:17ت م0241