ينبع 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس

وفقًا للتوجيهات الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي، ومعالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، وبرعاية من معالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله بن علي القرني، افتتح مدير مباحث منطقة المدينة المنورة اللواء صالح الزهراني في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، الملتقى الأمني الثالث بعنوان "الأمن الصناعي .. شراكة وتكامل"، الذي يجمع بين المختصين من الهيئة العليا للأمن الصناعي ومنسوبي الشركات البترولية والصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة ومنسوبي المباحث العامة.

ويأتي هذا الملتقى امتدادًا للتكامل الأمني بين هذه الجهات للمحافظة على مقدرات الوطن الاقتصادية.

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19:20ت م

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