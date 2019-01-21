الأحساء 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسانطلقت بالكلية التقنية بالأحساء اليوم فعاليات الشتاء تحت عنوان "شتاؤنا تقني" في نسخته الخامسة والتي تستمر لمدة "60 يوما" بمقر الكلية بالأحساء وذلك بحضور عميد الكلية التقنية بالأحساء سعد بن عبدالرحمن اليمني وحضور مسؤولي الكلية وعدد كبير من المدربين والمتدربين .وقام عميد الكلية ووكلاء الكلية والحضور بجولة على أركان الفعاليات المعدة ، وأطلعوا على مشروع الطاقة الشمسية الذي انجزه عدد من المتدربين من قسم صيانة الآلات الميكانيكية بإشراف المهندس عبدالحميد السويلم بالتعاون مع إدارة الصيانة بالكلية والذي من خلاله يتم تشغيل الكهرباء الخاصة بالفعاليات ، حيث قام المهندس السويلم بتقديم نبذة عن الطاقة الشمسية التي تعد من أهم مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية واستخدامها في البرنامج بهدف نشر ثقافة الطاقة المستدامة في المجتمع والتي تواكب رؤية المملكة 2030، واستخدام الطاقة الشمسية عوضًا عن الطاقة الكهربائية.وأشار المشرف على الفعاليات رئيس مركز النشاط شكري بن عبدالله الحمام إلى حرص عمادة الكلية على استثمار أوقات المتدربين وتعزيز الجانب الذهني والبدني بما ينفعهم من البرامج والأنشطة التي ستقام في ساحة الكلية بجانب مبنى رقم 9، .وأوضح أن الفعاليات ستشتمل إلى جانب ذلك على برامج ثقافية واجتماعية ورياضية وتقنية مثل عرض حلبة الروبوت التقني، وعروض الفروسية ، وبرنامج الصيانة التطوعية ، ومهرجان التراث والمهن الشعبية ،ومسابقة الشعر الحر ودورة في الاسعافات الأولية ، ومسابقة الموهبة ، ولقاء العميد والوكلاء مع المتدربين المتفوقين بالكلية، والرسم الحر التقني "الرسم الثلاثي الأبعاد" ، والمهرجان المفتوح ، وبرنامج إبداعات في الفوتوشوب والتصوير ، وحملة للتبرع بالدم ، بالإضافة إلى الضيافة والجوائز اليومية.من جانبه, بين مشرف الفعاليات الاجتماعية محمد بن صالح المحيفيظ أن هناك عدد من الملتقيات الاجتماعية للمتدربين والمدربين في الصباح والمساء يتم خلالها ممارسة عدد من البرامج الترفيهية والرياضية والثقافية ، كما ستشتمل الفعاليات على برنامج المشي صحة للجميع ، بالإضافة إلى مناشط رياضية منوعة .// انتهى //19:45ت م0245