الظهران 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسوقعت أرامكو السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال إمدادات الكهرباء وإدارتها. وستلعب هذه المذكرة دورًا في تقييم الاستثمارات الرأسمالية المشتركة فيما يتعلق بتطبيقات الطاقة الجديدة والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والتميز التشغيلي.أوضح نائب الرئيس لأنظمة الطاقة في أرامكو السعودية المهندس عبدالكريم الغامدي أن رؤية أرامكو السعودية تتمحور في قيادة التحول التقني في قطاع الطاقة عن طريق تبوؤها الريادة في أعمالها التقنية والإدارية القائمة على استخدام التقنيات المتقدمة .وبين الشركة بين أرامكو مع هيئة كهرباء ومياه دبي خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة الرامية إلى التعرف على الفرص الجديدة في مجال أعمالنا وتطبيق تقنيات الطاقة الجديدة، والشبكات الذكية، والتطبيقات الرقمية وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات ، وتقديم أفضل الممارسات في مجال التقنية التي ستساعد الطرفين على الاستفادة من الحلول التقنية التي تدفع النمو والابتكار في أعمالنا بقطاع الطاقة وأن مذكرة التفاهم تعزز رؤية أرامكو السعودية في التحول التقني في قطاع الطاقة عن طريق تطبيق التقنيات المتقدمة وتمكين الكفاءات التشغيلية.من جهته, قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: نسعى من خلال التعاون مع أرامكو السعودية إلى دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تعزيز قطاعات الطاقة والمياه والتحول الذكي والشبكات الذكية وتعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، تنفيذًا لرؤية القيادة الرشيدة في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، باستشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في جميع القطاعات الحيوية، وتضافر الجهود على جميع المستويات لدعم الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة.يذكر أن أرامكو السعودية تخطط لاستخدام أنظمة تحكم ذكية كجزء من مركز الطاقة الذكي الذي تقوم بإنشائه حاليًا. ويهدف المركز الذكي إلى تعزيز فعالية توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وإدارة الأصول عن طريق استخدام أحدث تقنيات الإدارة الفورية للطاقة.ويأتي الاتفاق مع هيئة كهرباء ومياه دبي استكمالًا لمبادرات أرامكو السعودية وأهدافها لتطبيق أفضل الممارسات المُتبعة في هيئة كهرباء ومياه دبي وفي أرامكو السعودية والاستفادة من الإمكانات والمعرفة الرقمية التي يتمتع بها الطرفان.// انتهى //19:45ت م0246