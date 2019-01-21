الجزائر 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسأعلن الجيش الجزائري عن العثور، بعد عملية بحث وتمشيط نفذت اليوم، على مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة تمنراست في جنوب البلاد.واوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها أن وحدة خاصة تابعة للجيش الوطني الشعبي كشفت اليوم مخبأ للأسلحة والذخيرة بتمنراست، مضيفة ان العملية توجت بحجز 6 صواريخ من نوع غراد "بي أم-21"، كما صادرت رشاشاً من نوع كلاشنيكوف ومخزن مملوء بالذخيرة و80 طلقة من عيار 5.14 ملم.// انتهى //19:52ت م0249