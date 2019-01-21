عـدن 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسبحث وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل منظمة وقف الواقفين العالمية في اليمن أحمد النهاري، خطة المنظمة من المشاريع الإغاثية والإنسانية للعام 2019م.وناقش اللقاء مشاريع مواجهة الاحتياجات في الجانب الغذائي وشحة المياه، للفئات الاشد فقراً، في عدد من مديريات محافظة تعز اليمنية، وتعزيز آليات الشراكة والتعاون بين اللجنة العليا للإغاثة والمنظمة، ومشروع المسح الميداني للنازحين في عموم المحافظات اليمنية.وأكد الوزير فتح أن الحكومة تعمل خلال هذه المرحلة، بالتنسيق مع المانحين على تنفيذ المشاريع والبرامج الاغاثية والإنسانية والمشاريع التنموية المرتبطة بتعزيز الاستقرار.من جهته، أكد ممثل منظمة وقف الواقفين العالمية استعداد المنظمة لتنفيذ المشاريع والبرامج في عدد من المحافظات اليمنية والتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة والسلطات المحلية وكافة الجهات ذات العلاقة.// انتهى //19:54ت م0251