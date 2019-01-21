الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسقرر مجلس إدارة نادي الفروسية رفع تصنيف كأسي سمو ولي العهد - حفظه الله - إلى الفئة الأولى لكلا الشوطين ( الإنتاج / المستورد ) على مسافة (2400) متر للعمر أربع سنوات فأكثر، كما تقرر رفع قيمة الجائزة لتصبح (900.000) ريال لكل شوط، بإجمالي وقدره (1.800.000) ريال للشوطين .ويأتي هذا القرار إنطلاقاً من أهمية كأسي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، ولما تمثله هذه المناسبة من أهمية ومكانة لدى محبي رياضة الفروسية وعشاقها والوسط الفروسي بشكل عام .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن مجلس إدارة نادي الفروسية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل قد اتخذ هذا القرار، لما يجده النادي بشكل خاص والفروسية بشكل عام من دعم ومساعدة من سمو ولي العهد - حفظه الله - واهتماماً كبيراً بمستقبل رياضة الفروسية وتحظى بحرصه ومتابعته الدائمة.وقال المزروع إنه تقرر أن يكون موعد حفل السباق الكبير على كأسي سمو ولي العهد يوم الجمعة 10/06/1440 الموافق 15/02/2019م وذلك على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية .// انتهى //19:59ت م0252