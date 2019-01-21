عام / وزير التعليم يلتقي نائب رئيس الوزراء السنغافوري
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
التقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم نائب رئيس الوزراء السنغافوري والوزير المنسق للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ثارمان شانموجاراتونام ، يرافقه عدد من المسؤولين .
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الشأن المشترك، متضمنة المساهمة في تطوير التعليم، وتبادل الخبرات بين البلدين والإفادة من التجارب الناجحة.
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20:30ت م
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