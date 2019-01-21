الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسالتقى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتبه اليوم نائب رئيس الوزراء السنغافوري والوزير المنسق للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ثارمان شانموجاراتونام ، يرافقه عدد من المسؤولين .وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الشأن المشترك، متضمنة المساهمة في تطوير التعليم، وتبادل الخبرات بين البلدين والإفادة من التجارب الناجحة.‏// انتهى //20:30ت م0255