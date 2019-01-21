عام / التعليم يناقش تحديات الطفولة المبكرة غداً
الاثنين 1440/5/15 هـ الموافق 2019/01/21 م واس
الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واس
يعقد في مقر وزارة التعليم بالرياض صباح غد الثلاثاء, لقاء بعنوان الطفولة المبكرةً " الرؤية و مقومات النجاح " الذي تنظمه وكالة الأداء التعليمي ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة, بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي و مشاركة مديري التعليم بالإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، وعدد من مديرات الطفولة المبكرة .
وسيناقش اللقاء عدداً من الموضوعات التي تخص الطفولة المبكرة، إضافة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مجال الطفولة المبكرة في التعليم، بمشاركة عدد من الجهات المعنية .
وسيتخلل اللقاء عدداً من الجلسات وورش العمل التي ستناقش قضايا الطفولة المبكرة في الوقت الراهن والرؤية المستقبلية لها، والرد على تساؤلات و استفسارات المعنيين .
يذكر أن اللقاء سيختتم جلساته بحوار مفتوح مع وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني لعرض أبرز التوصيات التي سيخرج بها اللقاء لتبني برامج وموضوعات تتعلق بالطفولة المبكرة .
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