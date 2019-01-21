الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واسيعقد في مقر وزارة التعليم بالرياض صباح غد الثلاثاء, لقاء بعنوان الطفولة المبكرةً " الرؤية و مقومات النجاح " الذي تنظمه وكالة الأداء التعليمي ممثلة في إدارة الطفولة المبكرة, بحضور معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي و مشاركة مديري التعليم بالإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، وعدد من مديرات الطفولة المبكرة .وسيناقش اللقاء عدداً من الموضوعات التي تخص الطفولة المبكرة، إضافة للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مجال الطفولة المبكرة في التعليم، بمشاركة عدد من الجهات المعنية .وسيتخلل اللقاء عدداً من الجلسات وورش العمل التي ستناقش قضايا الطفولة المبكرة في الوقت الراهن والرؤية المستقبلية لها، والرد على تساؤلات و استفسارات المعنيين .يذكر أن اللقاء سيختتم جلساته بحوار مفتوح مع وكيل الوزارة للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني لعرض أبرز التوصيات التي سيخرج بها اللقاء لتبني برامج وموضوعات تتعلق بالطفولة المبكرة .// انتهى //20:32ت م0256