الرياض 15 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 21 يناير 2019 م واساستقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني بمكتبه اليوم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.ورحب معالي نائب رئيس مجلس الشورى ، بمعالي وزير الصحة والوفد المرافق له ، مؤكداً أهمية التعاون بين المجلس ومختلف الوزارات والجهات الحكومية بما يسهم في الارتقاء بالأداء والخدمات وفق تطلعات القيادة وطموحات المواطنين.بعد ذلك حضر معالي وزير الصحة اجتماع اللجنة الصحية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الإله ساعاتي بمشاركة معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الأستاذ فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، ومعالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد بن محمد الضويلع.وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بمعالي الوزير والوفد المرافق له، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي حرصاً من اللجنة على تلمس احتياجات وتطلعات ومرئيات مختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أهمية التنمية الصحية بالمملكة، وتحقيق مضامين رؤية المملكة 2030.من جانبه عبر معالي وزير الصحة عن سعادته بزيارة المجلس وإتاحة الفرصة لمسؤولي وزارة الصحة للاستماع إلى آراء اللجنة الصحية والتعاون مع المجلس بما ينعكس على أداء العمل بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة.وقدم معالي وزير الصحة في بداية اجتماعه مع أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى عرضاً موجزاً عن أبرز أعمال وإنجازات وزارة الصحة في سبيل الارتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة، مشيراً إلى أن المملكة تبوأت مكانة متميزة في زراعة الأعضاء.وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهدف إلى توفير رعاية صحية للمواطنين بالإضافة إلى إيجاد حلول لوضع أطباء الأسنان السعوديين غير العاملين في القطاعات العامة والقطاعات الخاصة.وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الطبية للمستفيدين من القطاع الصحي من مختلف شرائح المجتمع.وبعد نهاية الاجتماع أعرب معالي وزير الصحة - في تصريح صحفي - عن سعادته باجتماعه باللجنة الصحية في مجلس الشورى ، مشيراً إلى أن الاجتماع كان مثمراً وفرصة لاطلاع أعضاء اللجنة الصحية على العمل الذي يتم في وزارة الصحة الهادف إلى تطوير الخدمات والارتقاء بها لتلبية احتياجات المواطن إضافة إلى التحديات التي يواجهها قطاع الصحة والفرص المتاحة في المستقبل.وأشار معالي وزير الصحة إلى أن الاجتماع تناول جانباً من التحول وما تم فيه وخصخصة القطاع الصحي ، مؤكداً أنه استمع للعديد من الملاحظات والاقتراحات من أعضاء اللجنة.وأكد معالي وزير الصحة أن مجلس الشورى يقيم ويراجع التقرير الدوري السنوي لوزارة الصحة ويبدي ملاحظاته حول التقرير حيث يتم الاستفادة منها في أعمال الوزارة.حضر الاجتماع وكيل وزارة الصحة للتخطيط واقتصاديات الصحة الدكتور خالد الشيباني، ووكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور محمد العبد العالي، ووكيل وزارة الصحة للموارد البشرية الدكتور عبد الرحيم بن عيبان، ووكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، ووكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس عصام الجبير .// انتهى //20:36ت م0258